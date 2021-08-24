مجتمع

وفاة الأكاديمي الكوردي نادر ناديروف بعد معاناة مع المرض

author_image سوار أحمد
الشرق الاوسط نادر ناديروف كازاخستان وفاة

أربيل (كوردستان 24)- توفي اليوم الثلاثاء، البروفيسور والأكاديمي الكوردي نادر كريموفيج ناديروف في "نور سلطان" عاصمة كازاخستان، بعد صراع طويل مع المرض.

ولد الدكتور نادر كريموفيج ناديروف في جمهورية كازاخستان عام 1932 وتعود اصوله الى مدينة وان بكوردستان تركيا وقد نزح في نهاية الحرب العالمية الأولى 1918 الى الاتحاد السوفيتي السابق.

وقال الكاتب والصحفي هزا شامل لكوردستان 24 ان ناديروف يعاني من المرض منذ فترة طويلة وقبل شهر تم إدخاله الى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

شغل منصب النائب الأول لرئيس أكاديمية الهندسة الوطنية، وعضوية الهيئة العليا والمستشار الأول في أكاديمية الهندسة الوطنية في كازاخستان. وكذلك عضو أكاديمي في الهندسة الدولية، ويعد من أبرز العلماء في مجال النفط، وله العديد من المؤلفات حول النفط، كما تدرس كتبه في الجامعات الأمريكية، والألمانية، والروسية الفيدرالية، وكازاخستان. ولديه أكثر من ثماني عشرة مخطوطة حول النفط، وشغل رئاسة الجمعية الكوردية في كازاخستان بين أعوام (1997 -2003م).

 

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