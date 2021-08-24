اقتصاد

بعد سلسلة هبوط متتالية: أسعار النفط تعاود الارتفاع لليوم الثاني

ارتفاع الطلب على الوقود خطوة محتملة بالتطعيم ضد كورونا في الولايات المتحدة
author_image آريان ابراهيم شوكت
بعد سلسلة هبوط متتالية: أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني
بعد سلسلة هبوط متتالية: أسعار النفط ترتفع لليوم الثاني
العالم

أربيل (كوردستان 24)- ارتفعت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء،24 آب(أغسطس) 2021 مع آمال المستثمرين في أن يتبع ارتفاع الطلب على الوقود خطوة محتملة بالتطعيم ضد فيروس كورونا في الولايات المتحدة.

ويأمل مسؤولو الصحة أن يقنع هذا الإجراء الأمريكيين غير المطعمين بأن اللقاح آمن وفعال. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 16 سنتًا ، أو 0.23٪ ، إلى 68.53 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:01 بتوقيت غرينتش ، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 14 سنتًا ، أو 0.21٪ ، إلى 65.78 دولارًا للبرميل.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من 5٪ يوم أمس الاثنين، بدعم من ضعف الدولار الأمريكي، بعد أن تكبدوا أكبر أسبوع من الخسائر في أكثر من تسعة أشهر الأسبوع الماضي.

وأصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) ، التي سمحت في ديسمبر الماضي بلقاح ثنائي الجرعة من Pfizer / BioNtech للاستخدام في حالات الطوارئ، موافقة كاملة للاستخدام في الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 16 عامًا أو أكثر.

 

 

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