سیاسة

وزارة الدفاع التركية: تدمير 28 هدفا لحزب العمال الكوردستاني

دمرت خلالها مقرات وملاجئ ومستودعات أسلحة تابعة لحزب العمال الكوردستاني.
author_image آريان ابراهيم شوكت
ترکیا

أربيل (كوردستان 24)- نشرت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء 24 آب "صوراً ومشاهد للعمليات الجوية العسكرية التي استهدفت 28 هدفاً دمرت خلالها مقرات وملاجئ ومستودعات أسلحة تابعة لحزب العمال الكوردستاني".

وشنت طائرات تركية ، صباح اليوم الثلاثاء،24 آب (أغسطس) 2021 قصفاً على مناطق وقرى في أقضية بنجوين وشاربازير التابعين لمحافظة السليمانية في إقليم كوردستان.

واعلنت وزارة الدفاع التركية، "بان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أشرف من مركز عمليات القوات الجوية بالتعاون مع الاستخبارات الوطنية على عملية تدمير 28 هدفاً لمسلحي حزب العمال الكوردستاني في منطقة جبل آسوس. وتقصف القوات التركية باستمرار قواعد وملاجيء ومقرات الحزب العمال الكوردستاني في المناطق الجبلية في اقليم كوردستان.

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