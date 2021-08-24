الرئيس بارزاني يعزي بوفاة البروفيسور والاكاديمي الكوردي نادر نادروف

أربيل (كوردستان 24)-بمناسبة وفاة الكاتب والاكاديمي الكوردي المعروف في كازاخستان, البروفيسور نادر نادروف وجه الرئيس مسعود بارزاني برقية مواساة وعزاء الى أفراد عائلة الفقيد الراحل نادر نادروف معزيا من خلال العائلة الكريمة كل الاوساط الكوردية والثقافية والجماهيرية في كازاخستان.

وجاء في برقية الرئيس بارزاني:

"ببالغ الحزن والتأثر والاسى, تلقيت نبأ وفاة الكاتب والشخصية الوطنية المعروفة والاكاديمي الكوردي المعروف, في كازاخستان "نادر نادروف" الذي وافاه الاجل بعد مسيرة طويلة ومتالقة في خدمة الثقافة الكوردية باعتباره واحدا من أبرز رواد الكتابة العصرية والبحث العلمي ودوره الفاعل في لم شمل التلاحم الكوردي ثقافيا واجتماعيا في كازاخستان والاتحاد السوفيتي السابق".

واضاف الرئيس بارزاني" أمام هذا المصاب الأليم, نعرب لاسرتكم المناضلة ومن خلالكم لكافة أقارب المرحوم وذويه ومحبيه, وكافة الاوساط الاكاديمية والجماهيرية والثقافية للكورد, في كازاخستان والاتحاد السوفيتي السابق,

عن تعازينا الحارة ومواساتنا الخالصة للكل ومستحضرين بكل تقدير جهود ومناقب الفقيد الراحل في خدمة الوسط الثقافي الكوردي, وما عرف عن المرحوم من حب صادق لوطنه ووفاء لثوابته العلمية والثقافية, سائلين المولى العزير القدير أن يتغمد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويتقبله في عداد عباده المنعم عليهم بالجنة والرضوان.