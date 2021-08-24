مسرور بارزاني يعزي عائلة الاكاديمي الكوردي البروفيسور نادر نادروف

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني برقية مواساة وعزاء الى عائلة البروفيسور الكوردي المعروف الدكتور نادر نادروف وجاء في البرقية:

الى عائلة الفقيد المرحوم البروفيسور نادر نادروف:

ببالغ التأثر والحزن العميق تلقيت نبأ وفاة العالم والشخصية الوطنية الكوردية المعروفة والاكاديمي المعروف في أوساط كازاخستان البروفيسور نادر نادروف. وبهذا المصاب الأليم نعرب لكم عن خالص عزائنا وعميق مواساتنا لوفاة المرحوم سائلين المولى العزير القدير أن يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهمكم الصبر والسلوان.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة اقليم كوردستان