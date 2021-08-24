قصف صاروخي على مقربة من ناحية قوشتبة في محيط أربيل

أربيل (كوردستان 24)- أفاد مدير ناحية قوشتبة, اليوم الثلاثاء 24 آب (أغسطس) 2021 بسقوط صواريخ، ضمن حدود ناحية قوشتبة الواقعة في جنوب غرب, محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وأوضح مدير ناحية قوشتبة, إن صواريخ من نوع كاتيوشا، سقطت في مناطق غير مأهولة بالسكان على مقربة من أربع قرى في الناحية.

وتابع" أن القذائف سقطت في محيط قرى دولبكرة ودولزة وعلياوة وتتراوة، مشيراً إلى أن قوات الأمن الداخلي (الاسايش) تحقق في الواقعة ومنوهاً إلى عدم وقوع خسائر بشرية أو مادية جراء القصف".

واعلنت قنوات اعلامية مقربة من الحشد الشعبي بان عدد الصواريخ كانت 7 صاروخا من عيار 122 ملم دون ذكر الجهة التي قامت بالقصف. وحسب الصور التي بحوزة كوردستان24 فان الصواريخ من فئة 122 ملم .