سیاسة

رئيس حكومة اقليم كوردستان يعزي امير دولة الكويت

برقية عزاء لأمير الكويت في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح
author_image آريان ابراهيم شوكت
رئيس حكومة اقليم كوردستان يعزي امير دولة الكويت
رئيس حكومة اقليم كوردستان يعزي امير دولة الكويت
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  بعث اليوم الثلاثاء 24 آب (أغسطس) 2021 رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني برقية عزاء و مواساة الى امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر المبارك الصباح في وفاة شقيقته الشيخة بدرية الاحمد الجابر الصباح.

وجاء في برقية رئيس حكومة الاقليم " أعرب عن خالص عزائي وصادق مواساتي لسموكم ولاسرة الفقيدة المرحومة بالغ التعازي . نسال الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته ، ويلهمكم تعالى الصبروالسلوان ... إنا لله وإنا إليه راجعون".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف