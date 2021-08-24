رئيس حكومة اقليم كوردستان يعزي امير دولة الكويت

أربيل (كوردستان 24)- بعث اليوم الثلاثاء 24 آب (أغسطس) 2021 رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني برقية عزاء و مواساة الى امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر المبارك الصباح في وفاة شقيقته الشيخة بدرية الاحمد الجابر الصباح.

وجاء في برقية رئيس حكومة الاقليم " أعرب عن خالص عزائي وصادق مواساتي لسموكم ولاسرة الفقيدة المرحومة بالغ التعازي . نسال الله سبحانه وتعالى أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته ، ويلهمكم تعالى الصبروالسلوان ... إنا لله وإنا إليه راجعون".