سیاسة

رئيس اقليم كوردستان يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة بدرية الصباح

برقية تعزية ومواساة الى امير دولة الكويت في وفاة شقيقته الشيخة بدرية الاحمد الصباح
author_image آريان ابراهيم شوكت
رئيس اقليم كوردستان يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة بدرية الصباح
رئيس اقليم كوردستان يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخة بدرية الصباح
کوردستان

 أربيل (كوردستان 24)- وجه اليوم الثلاثاء 24 آب (أغسطس) 2021 رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني برقية عزاء ومواساة الى امير دولة الكويت الشيخ نواف الاحمد الجابر المبارك الصباح في وفاة شقيقته الشيخة بدرية الاحمد الجابر الصباح.

وأعرب رئيس اقليم كوردستان في البرقية عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر المبارك الصباح، داعيًا المولى العزيز القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ورضوانه ويدخلها فسيح جناته، وأن يلهم أسرة المرحومة جميل الصبر والسلوان.

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