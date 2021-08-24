العراق: عداد كورونا يعاود الارتفاع واقبال كثيف على التطعيم

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، 24 آب (اغسطس) 2021 عن تسجيل ارتفاع جديد باصابات فايروس كورونا خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية.

وذكر بيان لوزارة الصحة، ان مختبرات الصحة العراقية قد سجلت اليوم 7670 إصابة جديدة، مشيرة الى تماثل 10242 حالة جديدة للشفاء. واضاف البيان، انه تم تسجيل 75 حالة وفاة في عموم البلاد، مؤكدة تلقي 131669 شخصاً للقاح المضاد لكورونا خلال يوم واحد.

وتدعو وزارة الصحة العراقية مواطنيها إلى الالتزام بالإجراءات الصحية والامتناع عن التجمعات والزيارات العائلية والإسراع بأخذ اللقاح، مؤكدة أن "جميع منافذ صرف اللقاح مستمرة بالعمل، ولا خلاص من هذا الوباء سوى الالتزام بشروط السلامة". وأدناه الموقف الوبائي والتلقيحي لجميع محافظات العراق .