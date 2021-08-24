وزير الخارجية العراقي: الجو العام في العراق يؤيد اجراء الانتخابات

أربيل (كوردستان 24)- في أثناء تواجده في موسكو وترأسه للوفد العراقي الذي يقوم بزيارة رسمية للعاصمة الروسية موسكو صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين لكوردستان 24 " الوفد العراقي يتألف من 50 شخصا يمثلون كافة الوزارات العراقية والغرض من الزيارة تقوية أواصر العلاقات الروسية العراقية في المجال السياسي و التجاري والاقتصادي"

واضاف وزير الخارجية العراقي: تفعيل العلاقات السياسية بين روسيا والعراق جزء مهم من المحادثات الرسمية بيننا وبين المسؤولين الروس وسيتم توقيع مجموعة تفاهمات مشتركة بين الجانبين.

ومن ناحية اخرى اكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء،24 آب أن "الانتخابات البرلمانية ستُجرى في 10 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل"، مشيرا إلى أن هناك أطروحات لتأجيلها رغم أن الجو العام يؤيد إجراءها في موعدها.

وقال حسين، ردا على سؤال حول وجود نية لتأجيل الانتخابات البرلمانية: "لا، إن شاء الله الانتخابات البرلمانية ستكون في العاشر من أكتوبر، ومفوضية الانتخابات هيأت كل الأمور وستجري الانتخابات في 10- 10 ولا اعتقد أن يتم تأجيلها".

وتابع حسين: "هناك بعض الأطروحات حول التأجيل، لكن الجو العام مع إجراء الانتخابات وتم تهيئة ذلك"، مضيفا: "هناك اتصال مع الجهات الدولية وأود أن أشكر الجانب الروسي لدعم مطلبنا من مجلس الأمن لإرسال مراقبين دوليين"،

وكان مصدر سياسي عراقي مقرب من الحكومة العراقية، قد صرح أمس، بأن رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قد يتخلى عن تمسكه بإجراء الانتخابات التشريعية في البلاد بموعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، إذا أصر زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، على عدم المشاركة في الانتخابات.

وقررت الحكومة العراقية، في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لتكون في أكتوبر المقبل، بدلا من يونيو/حزيران، بناء على اقتراح مفوضية الانتخابات.

وفيما يتعلق بالانسحاب الأميركي من العراق، قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن "الجولة الرابعة في الحوار الاستراتيجي كانت الجولة الأخيرة وهناك لجان عسكرية وأمنية هي التي تقوم بالتنسيق ومراقبة جدولة الانسحاب الأمريكي وهي قضية عسكرية".