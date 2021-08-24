رئيس حكومة كوردستان يعزي رئيسة برلمان كوردستان بوفاة خالها

أربيل (كوردستان 24)- في اتصال هاتفي عصر اليوم الثلاثاء 24 آب (أغسطس) 2021 عزّى رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني رئيسة برلمان كوردستان ريواس فائق بمناسبة وفاة خالها المرحوم عزيز محمد عبدالله.

وعبر مسرور بارزاني في الاتصال الهاتفي لرئيسة البرلمان عن خالص مواساته وعزائه لوفاة المرحوم داعيا من المولى العزيز القدير ان يتغمد الفقيد الراحل بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته وذويه الصبر والسلوان.

ومن جانبها عبرت رئيسة برلمان كوردستان عن خالص تقديرها وامتنانها لرئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني لتقديم واجب العزاء الصادق و المواساة الحسنة في وفاة خالها المرحوم .