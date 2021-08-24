سیاسة

صحة كوردستان تسجل 22 حالة وفاة بكورونا

قدمت وزارة الصحة في بيانها الشكر والتقدير لكافة المنتسبين في وزارة الصحة
author_image آريان ابراهيم شوكت
صحة كوردستان تسجل 22 حالة وفاة بكورونا
صحة كوردستان تسجل 22 حالة وفاة بكورونا
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان في بيان لها عن الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا في اقليم كوردستان.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة في الاقليم 1869 حالة اصابة بالفيروس و22 حالة وفاة واجراء 11908 فحصا طبيا بينما تماثل 2351 مريضا للشفاء خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية. وقدمت وزارة الصحة في بيانها الشكر والتقدير لكافة المنتسبين في وزارة الصحة

لبذلهم المزيد من الجهود الحقيقية لخدمة المواطنين في اقليم كوردستان كما طالبت وزارة الصحة كافة المواطنين الالتزام بالاجراءات الصحية وشروط الوقاية الطبية للمحافظة على صحتهم وعلى الصحة العامة من خلال الابتعاد عن التجمعات والزيارات العائلية والإسراع بأخذ اللقاح،

مؤكدة أن جميع منافذ ومراكز صرف اللقاح مستمرة بالعمل، ولا خلاص من هذا الوباء سوى الالتزام بشروط السلامة العامة .

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