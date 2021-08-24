واشنطن بوست: لقاء سري بين زعيم طالبان ومدير (CIA)

أربيل (كوردستان 24)- كشفت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، عن لقاء جمع مدير وكالة الاستخبارات الأمريكية (CIA) بزعيم حركة “طالبان” الإسلامية، عبد الغني بردار، في العاصمة الأفغانية كابول.

وعقد الاجتماع بين وليام بيرنز، وبردار، يوم الاثنين. بحسب الصحيفة، كما لم تعلق الـ”CIA” على الخبر. وبحسب الصحيفة فإن الطرفين ناقشا اقتراب موعد استكمال الولايات المتحدة سحب قواتها من أفغانستان، وإجلاء المواطنين والمعاونين الأفغان.

ونقلت وكالة “رويترز” في وقت سابق عن مسؤول في إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه سيتخذ خلال 24 ساعة قراره حول تمديد موعد إتمام سحب قوات بلاده من أفغانستان المقرر حاليا. وقال المسؤول للوكالة إن الرئيس الأمريكي لا يزال يفكر في الإجراءات التي يجب اتخاذها لاحقاً، لكن بعض مستشاريه أعربوا معارضتهم لتأجيل موعد انتهاء الانسحاب لأسباب أمنية.

ولم تكشف صحيفة "واشنطن بوست" عن مضمون المحادثات بين برادر ورئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) لكن من المرجح أن تكون تناولت مهلة عمليات الإجلاء من مطار العاصمة الأفغانية حيث لا يزال آلاف يحتشدون على أمل الرحيل خوفا من حكم الإسلاميين.

وكثف الأميركيون جهودهم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 لإجلاء آلاف الأفغان والأجانب من كابول في أسرع وقت ممكن بعدما حذرت طالبان من انها لن تسمح بهذه العمليات بعد مهلة أسبوع.

وستبحث قمة افتراضية لمجموعة السبع وضع عمليات الإجلاء بعد ظهر الثلاثاء.وسبق أن تولى بيرنز منصب السفير الأميركي في روسيا والأردن، ثم عينه الرئيس الأسبق باراك أوباما مساعدا لوزير خارجيته.