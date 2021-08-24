العراق: مؤتمر قمة بغداد لدول الجوار السبت المقبل

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم مجلس الوزراء، العراقي حسن ناظم، خلال مؤتمر صحفي، إن “ مؤتمر قمة بغداد لدول الجوار سيعقد السبت المقبل ”.

وأعلنت الحكومة العراقية، اليوم الثلاثاء، 24 آب (أغسطس) 2021 أن مؤتمر قمة بغداد لدول الجوار العراقي سيُعقد السبت المقبل، الموافق 28 أغسطس/ آب الجاري. وهذه هي أول مرة تكشف فيها الحكومة عن تاريخ محدد للمؤتمر،

حيث كانت تكتفي بالقول إنه سيلتئم أواخر الشهر الجاري. وأضاف المتحدث العراقي ان “ الدعم للقمة يعد تتويجا لجهود العراق دبلوماسيا، والحكومة استطاعت أن تتلقى قبولا في المشهد الدولي”.

وخلال الأيام الماضية، سّلم العراق دعوات رسمية لحضور المؤتمر إلى كل من تركيا والسعودية والأردن والكويت وإيران وقطر، كما ستشارك فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا واليابان.

ويهدف المؤتمر إلى تقليل التوتر في المنطقة، وتركيز الجهود لمحاربة الجماعات الإرهابية. وترغب بغداد في تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع دول الجوار، وفتح أبوابها أمام الاستثمارات، وخاصة لإقامة مشاريع في المناطق المتضررة من الحرب ضد تنظيم “الدولة”.