سیاسة

طالبان تطلب من النساء العاملات البقاء في المنازل "مؤقتا"

author_image سوار أحمد
طالبان تطلب من النساء الأفغانيات المكوث في منازلهن الصورة لرويترز
طالبان تطلب من النساء الأفغانيات المكوث في منازلهن الصورة لرويترز
الشرق الاوسط افغانستان طالبان المرأة الأمم المتحدة

أربيل (كوردستان 24)- طلبت حركة طالبان من النساء العاملات المكوث في منازلهن "بشكل مؤقت" إلى حين تطبيق أنظمة ملائمة تضمن سلامتهن، وفق ما أفاد المتحدث باسم الحركة ذبيح الله مجاهد.

وقال ذبيح الله مجاهد للصحفيين ان هذا "إجراء مؤقت".وتمكنت طالبان من استعادة السيطرة على أفغانستان منذ نحو عشرة ايام، حيث كانت تحكم البلاد قبل 2001 بتطبيق شريعة اسلامية صارمة،ويأتي ذلك في وقت  سلطت الأمم المتحدة الضوء على تقارير "ذات مصداقية" عن انتهاكات ترتكبها الحركة، خاصة من خلال قيود تفرضها على النساء.

وقالت المفوضة السامية لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، يوم الثلاثاء، إن حقوق المرأة "خط أحمر أساسي"، وفق ما نقلت "بي بي سي".

وقال المتحدث باسم طالبان إن أي قيود ستفرض ستكون قصيرة الأمد، لافتا الى ان القوات الأمنية التابعة للحركة غير مدربة على كيفية التعامل مع النساء، أو التحدث إليهن بالنسبة للبعض.

وتابع "حتى يصبح لدينا أمن شامل...نطلب من النساء البقاء في المنازل".

واعربت باشليت أثناء اجتماع طارئ عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف عن قلقها بشأن حقوق المرأة، مشيرة الى أنها تلقت تقارير عن تجنيد أطفال، وتنفيذ أحكام سريعة بالإعدام.

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