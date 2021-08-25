سیاسة

بيان رئيس حكومة إقليم كوردستان في الذكرى السنوية لجرائم الأنفال في بهدينان

author_image سوار أحمد
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني
کوردستان مسرور بارزاني جرائم الأنفال بهدينان اقليم كوردستان

أربيل (كوردستان 24)- أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء 25 آب (أغسطس) 2021، بياناً في الذكرى السنوية لحملات الأنفال في منطقة بهدينان.

وفيما يلي نص البيان:

في الذكرى الثالثة والثلاثين لجرائم الأنفال في بهدينان، نستذكر بإجلال وإكبار ضحايا هذه المجازر الوحشية التي كانت آخر مراحل حملات الأنفال سيئة الصيت التي اقترفها النظام البعثي العراقي وما نجم عنها من إبادة جماعية ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء من مختلف مكونات المنطقة وتدمير مئات القرى وتشريد عشرات الآلاف من المواطنين الآمنين.

وإذ نستذكر هذه الذكرى الموجعة والأليمة، فإننا نؤكد مجدداً على وجوب أن تعوض الحكومة العراقية عائلات ضحايا هذه الإبادة الجماعية وسواها من جرائم الأنفال، ولن ندخر جهداً في سبيل أن يعترف المجتمع الدولي بجرائم الأنفال على أنها إبادة جماعية، مجددين التزام حكومة إقليم كوردستان في تقديم أفضل الخدمات والرعاية وكل ما يليق بذوي ضحايا الأنفال وأسر الشهداء.

 

المجد والخلود لأرواح ضحايا الإبادة الجماعية وجميع شهداء كوردستان

 

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

25 آب (أغسطس) 2021

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