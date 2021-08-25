سیاسة

بيان مشترك بين الديمقراطي الكوردستاني وحزب الدعوة بخصوص الانتخابات العراقية

author_image سوار أحمد
کوردستان حزب الدعوة الحزب الديمقراطي الكوردستاني نوري المالكي الرئيس بارزاني

أربيل (كوردستان 24)- أصدر كل من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الدعوة الاسلامية، اليوم الأربعاء بيانا مشتركا حول الانتخابات العراقية التشريعية المزمع إجراؤها في شهر اكتوبر المقبل.

وجاء في البيان "في سياق العلاقات الأخوية الراسخة بين حزب الدعوة الاسلامية والحزب الديمقراطي الكوردستاني قام وفد من المكتب السياسي لحزب الدعوة الاسلامية برئاسة الامين العام للحزب السيد نوري المالكي بزيارة الى اقليم كوردستان واللقاء مع الرئيس مسعود بارزاني ووفد من المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني.

وجرى خلال اللقاءات التباحث وتبادل وجهات النظر حول الوضع السياسي في العراق والمنطقة ومخاطر الارهاب والتحديات التي تواجه العملية السياسية.

كما تم خلال الاجتماعات تسليط الضوء على مسار الانتخابات البرلمانية المقبلة وأكد الطرفان على اجراء الانتخابات في موعدها المحدد بتاريخ 10/10/2021، وضمان إجرائها في ظروف حرة ونزيهة وعادلة وأكد الطرفان على تامين البيئة الامنية لإجراء الانتخابات والحفاظ على اصوات المواطنين من التلاعب والتزوير واحترام إرادة الشعب.

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