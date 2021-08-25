محمود محمد: الدستور والحوار البناء هو الفيصل والمحك في حل المشاكل العالقة

أربيل (كوردستان 24)- خلال مؤتمر صحفي وفي أعقاب اجتماع الجانبين صرح المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني محمود محمد اليوم الاربعاء 25 آب (اغسطس) لوسائل الاعلام قائلا " بعد اجتماعنا اليوم مع وفد ائتلاف دولة القانون,برئاسة السيد نوري المالكي,

كانت وجهات النظر بيننا متطابقة, على ضرورة توحيد المواقف والاراء بشان اجراء الانتخابات القادمة, في موعدها المقرر". واضاف محمود محمد" اليوم زار وفد ائتلاف دولة القانون برئاسة السيد نوري المالكي, الرئيس مسعود بارزاني واجتمع الوفد الزائر بعد ذلك مع المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني,

وتناول الجانبان آخر المستجدات السياسية للوضع الراهن, في العراق والانتخابات التشريعية القادمة وكانت الاراء متطابقة ومتباينة بشان اجراء الانتخابات العراقية المبكرة, في موعدها المقرر وفي اجواء هادئة من خلال توفير الامان للناخب العراقي, للادلاء بصوته بكل حرية وهدوء"

واشار متحدث الحزب الديمقراطي الكوردستاني: قبل مدة قام وفد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بزيارة السيد نوري المالكي, وكانت وجهات النظر بين الطرفين متطابقة حول اجراء الانتخابات في المناطق الكوردستانية التي خارج الاقليم, في أجواء هادئة ومؤكدا ان الحزب الديمقراطي كان ومازال مؤمنا بظرورة اجراء الانتخابات, في العاشر من اكتوبر القادم من العام الحالي.

وبخصوص منصب رئيس الوزراء قال متحدث الحزب الديمقراطي" في الاجتماع المشترك بيننا لم نتطرق الى نتائج الانتخابات, ومن يكون رئيس الوزراء القادم, لكن تم الحديث عن تحديد استحقاق المكونات العراقية,

بحيث يكون رئيس الجمهورية كورديا ورئيس الوزراء شيعيا و منصب رئيس البرلمان للسنة". وأكد محمود محمد ايضا" قبل سقوط النظام في 2003 ولغاية الان احتفظ الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعلاقات متينة جدا مع حزب الدعوة الاسلامية".

وتابع متحدث الحزب محمود محمد" خلال الاجتماع أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني على ضرورة ان يكون الدستور العراقي والحوار البناء هو الفيصل والمحك في حل المشاكل العالقة بين اربيل وبغداد"