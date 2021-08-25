صحة وبیئة

اقليم كوردستان: 1921 اصابة جديدة بالفيروس و21 حالة وفاة

العدد الكلي لمجموع المتوفين في الاقليم 5283 شخصا
author_image آريان ابراهيم شوكت
اقليم كوردستان: 1921 اصابة جديدة بالفيروس و21 حالة وفاة
اقليم كوردستان: 1921 اصابة جديدة بالفيروس و21 حالة وفاة
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، في بيان لها اليوم الاربعاء،25 آب (اغسطس)2021 عن الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في الاقليم.

واشار بيان صحة الاقليم الى ان مختبراتها قد سجلت وفاة 21 شخصا واصابة نحو ألفي شخص خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية، مقابل تماثل 2440 مريضا للشفاء .

وجاء في بيان الوزارة أيضا ان المختبرات الصحية في الاقليم اجرت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 12976 فحصا اسفرت عن اصابة 1921 شخصا بالمرض بينما وصلت عدد الوفيات الى 21 شخصا متأثرين بمضاعفات المرض.

ووصل العدد الاجمالي للمصابين بالمرض الى 284650 مصابا، والشفاء الى 237061 حالة، فيما بلغ العدد الكلي لمجموع المتوفين في الاقليم 5283 شخصا.وفيما يلي الموقف الوبائي لفيروس كورونا في اقليم كوردستان. وفيما يلي الموقف الوبائي لفيروس كورونا في اقليم كوردستان.

اقليم كوردستان: 1921 اصابة جديدة بالفيروس و21 حالة وفاة
اقليم كوردستان: 1921 اصابة جديدة بالفيروس و21 حالة وفاة
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