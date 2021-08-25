النفط العراقية: الكميات المصدرة من النفط بلغت 87.46 مليون برميل

أربيل (كوردستان 24)- قالت وزارة النفط العراقية، اليوم الأربعاء، 25 أغسطس 2021 ، في بيان لها،" إن كمية الصادرات من النفط الخام خلال شهر يوليو/ تموز الماضي بلغت 90.47 مليون برميلا، حققت إيرادات بقيمة 6.48 مليار دولارا، مقابل 6.14 مليار دولار خلال شهر يونيو/ حزيران الماضي".

وكشفت الوزارة عن إجمالي صادرت النفط والإيرادات المتحققة خلال شهر يوليو/ تموز 2021، والتي واصلت الارتفاع مقارنة مع الشهر السابق، بحسب الإحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وأشارت " إلى أن مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يوليو/ تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 87.46 مليون برميلا، أما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان بلغت الكميات المصدرة 3.01 مليون برميلا".

وبلغ معدل سعر البرميل الواحد 71.578 دولارا، مقابل 70.801 دولارا خلال شهر يونيو/ حزيران، و65.842 دولارا خلال مايو/ أيار، ومقارنة مع 62.779 دولارا في شهر أبريل/ نيسان من العام الجاري.

ونوهت الوزارة، بأن الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 30 شركة عالمية مختلفة الجنسيات، من موانئ البصرة والعوامات الأحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.