بلاسخارت: الانتخابات العراقية المقبلة مختلفة وأساسية لمستقبل العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء،25 آب (أغسطس) 2021 أن الانتخابات العراقية المقبلة ستكون مختلفة وأساسية لمستقبل العراق.

واكدت بلاسخارت في إحاطة قدمتها اليوم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك بشأن الوضع في العراق، إن " انتخابات تشرين الأول تمتلك الإمكانات لتكون مختلفة عن انتخابات عام 2018"، مبينة أن "مصداقية انتخابات تشرين الأول ستكون أساسية لمستقبل العراق".

وأشارت إلى أن "عدد موظفي الأمم المتحدة المنخرطين بالانتخابات حالياً يعادل 5 إضعاف الذين عملوا في انتخابات 2018". وشددت بلاسخارت على، أن " مقاطعة الانتخابات ليست استراتيجية فعالة سواء للناخبين أو السياسيين".