سیاسة

بلاسخارت: الانتخابات العراقية المقبلة مختلفة وأساسية لمستقبل العراق

مقاطعة الانتخابات ليست استراتيجية فعالة سواء للناخبين أو السياسيين
author_image آريان ابراهيم شوكت
بلاسخارت: الانتخابات العراقية المقبلة مختلفة وأساسية لمستقبل العراق
بلاسخارت: الانتخابات العراقية المقبلة مختلفة وأساسية لمستقبل العراق
العراق

أربيل (كوردستان 24)- قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، اليوم الأربعاء،25 آب (أغسطس) 2021 أن الانتخابات العراقية المقبلة ستكون مختلفة وأساسية لمستقبل العراق.

واكدت بلاسخارت في إحاطة قدمتها اليوم لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في نيويورك بشأن الوضع في العراق، إن " انتخابات تشرين الأول تمتلك الإمكانات لتكون مختلفة عن انتخابات عام 2018"، مبينة أن "مصداقية انتخابات تشرين الأول ستكون أساسية لمستقبل العراق".

وأشارت إلى أن "عدد موظفي الأمم المتحدة المنخرطين بالانتخابات حالياً يعادل 5 إضعاف الذين عملوا في انتخابات 2018". وشددت بلاسخارت على، أن " مقاطعة الانتخابات ليست استراتيجية فعالة سواء للناخبين أو السياسيين".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف