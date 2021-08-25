صحة وبیئة

العراق: 73 حالة وفاة بكورونا والصحة توصي بتطعيم النساء الحوامل

يعطى اللقاح بعد إكمال الشهر الرابع من الحمل
author_image آريان ابراهيم شوكت
العراق: 73 حالة وفاة بكورونا والصحة توصي بتطعيم النساء الحوامل
العراق: 73 حالة وفاة بكورونا والصحة توصي بتطعيم النساء الحوامل
العراق

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الاربعاء 25آب (اغسطس) 2021 في بيان لها عن حالة الموقف الوبائي لفيروس كورونا في مجمل العراق.

واكدت وزارة الصحة العراقية ان مختبراتها قد سجلت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية 7787 اصابة جديدة بالفيروس بينما بلغت اعداد الوفيات في مجمل العراق 73 شخصا وتماثل 7961  مريضا للشفاء .

ومن ناحية اخرى  أصدرت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأربعاء، توصية تتعلق بتطعيم النساء الحوامل باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. وبحسب وثيقة صادرة عن الصحة، أنه " لا مانع من استخدام لقاحات كورونا (لقاح فايزر) للنساء الحوامل على ضوء الدراسات العالمية المتوفرة حالياً وفق الألية الأتي:


1-  توفر عامل الخطورة كإصابة الحامل بالأمراض المزمنة أو فقر الدم أو السمنة المفرطة

 2- يعطى اللقاح بعد إكمال الشهر الرابع من الحمل.


3- يصرف اللقاح للحوامل بإشراف طبيبة رعاية صحية مع مراعاة أن يكون اخذ اللقاح حسب رغبة الحامل بعد إطلاعها وموافقتها على جميع المعلومات الخاصة باللقاح ضمن إقرار خطي وفق استمارة تعد لهذا الغرض ويتكفل المركز العراقي للرصد الدوائي بإعداد خطة لمتابعة الحوامل المتلقيات للقاح وتزويد اللجنة الوطنية بتقارير دورية. وفيما يلي اعلان بالموقف الوبائي لفيروس كورونا في العراق

العراق: 73 حالة وفاة بكورونا والصحة توصي بتطعيم النساء الحوامل
العراق: 73 حالة وفاة بكورونا والصحة توصي بتطعيم النساء الحوامل

 


 

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