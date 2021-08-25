استاذة امريكية: البشرية معرضة للعقم الجنسي بحلول عام 2045

أربيل (كوردستان 24)- قالت الدكتورة شانا سوان صاحبة كتاب "العد التنازلي" في حوار مع صحيفة الغارديان البريطانية كيف ولماذا يفقد البشر بسرعة قدرتهم على الإنجاب.

وتوضح الدكتورة شانا كيف انخفض عدد الحيوانات المنوية بنسبة 59٪ بين عامي 1973 و2011 في العالم الغربي، وفقاً لتحليل مقارن لـ185 دراسة دولية. وبالتالي، فإنه وحسب توقعاتها، يمكن أن يصل إلى العدد إلى صفر بحلول عام 2045، وقد "يضطر معظم الأزواج إلى استخدام تقنيات التلقيح بالمساعدة".

وتلقي شانا سوان باللوم بشكل خاص على المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك ولا سيما الفثالات، أي المواد المضافة في صناعة اللدائن من أجل زيادة مرونتها وشفافيتها وفترة استخدامها.

وتشرح الباحثة الأمريكية أن هذه المواد "تخفض مستوى هرمون التستوستيرون، وبالتالي يكون تأثيرها محسوساً بشكل خاص عند الرجال، على سبيل المثال مع انخفاض عدد الحيوانات المنوية، لكنها أيضاً ضارة بالنساء".