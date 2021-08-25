مجتمع

استاذة امريكية: البشرية معرضة للعقم الجنسي بحلول عام 2045

اللوم بشكل خاص على المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك
author_image آريان ابراهيم شوكت
استاذة امريكية: البشرية معرضة للعقم الجنسي بحلول عام 2045
استاذة امريكية: البشرية معرضة للعقم الجنسي بحلول عام 2045
العالم

أربيل (كوردستان 24)- قالت الدكتورة شانا سوان صاحبة كتاب "العد التنازلي" في حوار مع صحيفة الغارديان البريطانية كيف ولماذا يفقد البشر بسرعة قدرتهم على الإنجاب.

وتوضح الدكتورة شانا كيف انخفض عدد الحيوانات المنوية بنسبة 59٪ بين عامي 1973 و2011 في العالم الغربي، وفقاً لتحليل مقارن لـ185 دراسة دولية. وبالتالي، فإنه وحسب توقعاتها، يمكن أن يصل إلى العدد إلى صفر بحلول عام 2045، وقد "يضطر معظم الأزواج إلى استخدام تقنيات التلقيح بالمساعدة".

وتلقي شانا سوان باللوم بشكل خاص على المواد الكيميائية الموجودة في البلاستيك ولا سيما الفثالات، أي المواد المضافة في صناعة اللدائن من أجل زيادة مرونتها وشفافيتها وفترة استخدامها.

وتشرح الباحثة الأمريكية أن هذه المواد "تخفض مستوى هرمون التستوستيرون، وبالتالي يكون تأثيرها محسوساً بشكل خاص عند الرجال، على سبيل المثال مع انخفاض عدد الحيوانات المنوية، لكنها أيضاً ضارة بالنساء".

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف