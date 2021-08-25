وول ستريت جورنال: طالبان تربك عمليات الإجلاء

أربيل (كوردستان 24)- في تقرير نشرته الصحيفة، اليوم الأربعاء 25 آب (اغسطس) قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، يصر على موعد الانسحاب من أفغانستان بنهاية الشهر الجاري، في الوقت الذي تمنع فيه حركة طالبان، التي سيطرت على الدولة مؤخرًا، الأفغان من الوصول إلى مطار كابول.

وقالت الصحيفة : ”أشار بايدن إلى وتيرة الانسحاب من أفغانستان بحلول 31 أغسطس الجاري، وحذر من المخاطر الأمنية المتصاعدة والوضع الهش على الأرض، بينما قالت طالبان إنها ستمنع المواطنين الأفغان من الوصول إلى مطار كابول للحاق بطائرات الإجلاء“. ومضت تقول: ”حذر بايدن أيضًا من مخاطر حدوث هجمات من جانب تنظيم داعش خارج مطار كابول، وقال إن الوضع خارج المطار هش للغاية“.

وتابعت: ”كثفت الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف شمال الاطلسي (الناتو)، جهودهم لإجلاء مواطنيهم، الذين لم يتمكنوا من الوصول إلى المطار. بعث مسؤولون أمريكيون رسائل إلى المواطنين العالقين في العاصمة الأفغانية، وطلبوا منهم إرسال إحداثيات ”جي بي إس“ الخاصة بهم، وانتظار وصول فرق الإنقاذ، وفقًا للمصادر المطلعة على تلك الجهود“.

وأردفت قائلة: ”في الوقت الذي أصبح فيه مطار كابول موقعًا صعبًا للعمليات، فإن بعض الأمريكيين اضطروا إلى اللجوء إلى باكستان المجاورة، بحسب مسؤولين أمريكيين. ولكن زيادة نقاط التفتيش من جانب طالبان على طول الطريق المؤدي إلى باكستان أدت إلى جعل رحلة الأمريكيين أكثر خطورة“.