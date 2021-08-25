سیاسة

توجه عراقي باتجاه الحصول على أسلحة روسية فتاكة

مقبولية السلاح الروسي ضمن الثقافة والعقيدة العسكرية للجيش العراقي
author_image آريان ابراهيم شوكت
توجه عراقي باتجاه الحصول على أسلحة روسية فتاكة
توجه عراقي باتجاه الحصول على أسلحة روسية فتاكة
العراق

أربيل (كوردستان 24)- يجري وفد عراقي برئاسة وزير الدفاع، جمعة عناد سعدون، منذ الاثنين الماضي، زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو في ظل حاجة العراق لأسلحة جوية تعوض الانسحاب الأمريكي في المستقبل القريب.

ورجح الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، اليوم الأربعاء،25 آب (أغسطس) 2021 أن يبحث الوفد الذي يترأسه وزير الدفاع في موسكو برنامجا لتطوير القدرات القتالية وبالتحديد في منظومات الدفاع الجوي والرصد الراداري، معربا عن اعتقاده " أن هناك توجه للعراق باتجاه السلاح الروسي والأسباب ممكن أن نتحدث عنها وهي":

إن تراكم الخبرة التي ممكن استعارتها في الفترة السابقة هي مهمة، فضلا عن مقبولية السلاح الروسي ضمن الثقافة والعقيدة العسكرية للجيش العراقي والتي ما ازالت هي الأكثر تأثيرا. وأضاف الشريفي، لاحظنا عمليا عندما دخل السلاح الأمريكي وجدنا هناك أشبه بعدم القناعة وعدم القبول من قبل المقاتل العراقي لهذا السلاح فهناك توجه حكومي باتجاه السلاح الروسي.

وأوضح أن التوجه العراقي نحو منظومات الدفاع الجوي لأن العراق يعاني من هذه القضية "السلاح الجوي" والآن بالضرورة لأن هناك الانسحاب الأمريكي الذي سيحدث ثغرة على مستوى السيادة الجوية. وأفاد الشريفي بأن العراق بحاجة إلى منظومات دفاع جوي، ومنظومات إنذار مبكر ومنظومات رادارية.

واختتم الخبير العسكري والاستراتيجي العراقي بالقول: "هذه الأنواع من السلاح هي بالحقيقة في تقديري ستكون المحور الأساسي في مسألة الحديث عن صفقات أسلحة روسية".

وترأس وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد سعدون، الاثنين الماضي 23 أغسطس/آب، الوفد العراقي المشارك في المعرض التقني العسكري الدولي "آرميا 2021" في موسكو، بحضور الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ووزراء دفاع من مختلف دول العالم. وقال وزير الدفاع العراقي عبر حسابه الرسمي "تويتر"،

إنه ترأس الوفد المشارك في المعرض التقني العسكري الدولي في موسكو والذي جرى افتتاحه من قبل الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وبحضور17 وزير دفاع و25 رئيس أركان من مختلف دول العالم، وبمشاركة 50 دولة وأكثر من 100 شركة عالمية متخصصة في صناعة الأسلحة والمعدات المتطورة وتكنولوجيا الفضاء.

المصدر: سبوتنيك

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف