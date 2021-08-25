تزامنا مع الانسحاب التركي من أفغانستان طالبان توجه رسالة الى تركيا

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حركة طالبان، محمد نعيم وردك، في حديث لوكالة "الأناضول" التركية نشر اليوم الأربعاء 25 آب (اغسطس): " تركيا دولة مهمة في العالم، والشعب التركي مسلم وشقيق وعلاقتنا علاقات تاريخية واجتماعية وثقافية".

وأضاف نعيم وردك أن لـ"طالبان" تواصل مع الدولة التركية، مبينا: "نريد إقامة علاقات جيدة وطيبة معها، ونريد توطيد وتطوير هذه العلاقات في المستقبل". وتابع حول حاجة الحركة للدعم التركي: "لا شك في ذلك، نريد هذا، فشعبنا بحالة حرب منذ أربعين سنة ويحتاج إلى مساعدات، ونريد ونطلب من جميع الدول وبالأخص تركيا أن تساعد شعبنا وبلدنا".

وقال: "هناك أصلان في علاقتنا، الأصل الأول هو أصول الدين الإسلامي، والثاني هو المنافع العليا للبلد وللشعب، فلأجل هذين الأصلين نريد علاقات طيبة وبناءة وإيجابية وبالأخص مع تركيا فليس لدينا مشكلة معها".

ومن ناحية اخرى قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده تتعامل في الوقت الحالي مع رسائل قادة حركة "طالبان" الأفغانية بـ"تفاؤل حذر".وشدد الرئيس التركي على أن "خطوات (طالبان) وأفعالها لا أقوالها هي ما سيحدد شكل المرحلة القادمة في أفغانستان"، لافتا إلى أن "تركيا ستواصل الحوار الوثيق مع جميع الأطراف في أفغانستان بما يتماشى مع هدف استقرار البلاد".

ويأتي تصريح أردوغان تزامنا مع إعلان وزارة الدفاع التركية، اليوم الأربعاء، بدء عملية إجلاء قواتها من أفغانستان "بعد تقييم مختلف الاتصالات والوضع والظروف الراهنة".

وكانت "طالبان" التي تسيطر على معظم أراضي أفغانستان بما في ذلك العاصمة كابول أكدت أنها "لا تريد رؤية عسكريين أتراك في البلاد".