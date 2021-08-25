العملة الايرانية تسجل انهيارا امام العملات الاجنبية

أربيل (كوردستان 24)- سجلت العملة الإيرانية (الريال)، االيوم لأربعاء،25 آب (أغسطس) 2021 انهياراً كبيراً أمام العملات الأجنبية في عهد الرئيس الجديد إبراهيم رئيسي، الذي نالت حكومته، مساء اليوم، الثقة من قبل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان)، باستثناء وزير التربية والتعليم حسين باغ كلي.

وذكرت مواقع إيرانية تُعنى بالشؤون الاقتصادية والمالية أن سعر الدولار الأمريكي الواحد بلغت قيمته 280 ألفا و810 ريالات إيرانية في السوق السوداء، فيما بلغت قيمة اليورو 320 ألفا و120 ريالا، وبلغت قيمة الجنيه الإسترليني 387 ألفا و560 ريالا إيرانيا، وفقاً لما ذكره موقع ”آفتاب نيوز“ الحكومي.

ومنذ بداية شهر حزيران / يونيو الماضي، كان سعر صرف الدولار في ارتفاع مستمر، وفقدت العملة الوطنية الإيرانية حوالي 15% من قيمتها خلال هذه الفترة.

ولم يذكر المسؤولون الإيرانيون سبب الارتفاع الحاد في قيمة الدولار، لكن وزارة الخزانة الإيرانية ذكرت مؤخراً أن ”ثلاثة بالمائة“ فقط من عائدات النفط قد تحققت في ربيع هذا العام.

وكان النفط أهم مصدر للنقد الأجنبي في إيران في فترة ما قبل العقوبات الأمريكية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، حيث بلغ حجم مبيعاتها السنوية 60 مليار دولار.

وبحسب قانون الموازنة، خصصت حكومة الرئيس السابق حسن روحاني 33.5 مليار دولار لصادرات النفط لهذا العام، منها 19 مليار دولار حصة في الميزانية العامة، لكن تم تحقيق 3% فقط من الرقم المتوقع في ربيع هذا العام.