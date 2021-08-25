وزير الخارجية الإيراني الجديد: دول الجوار في مقدمة الاولويات

أربيل (كوردستان 24)- أكد وزير الخارجية الإيراني الجديد حسين أمير عبداللهيان أن "طهران عازمة على اعتماد سياسة خارجية متوازنة"، مشيرا إلى أن "دول الجوار تأتي في مقدمة الأولويات في فترة توليه الوزارة".

وفي تغريدة له على "تويتر" بعد أن حاز ثقة المجلس النيابي بحصوله على 270 صوتا مؤيدا، كتب عبداللهيان: "أشعر بالفخر أنني وبحصولي على ثقة مجلس الشورى الإسلامي، أصبحت ممثلا لشعب إيران العظيم على صعيد السياسة الخارجية والعلاقات الدولية".

وأضاف: "عازمون على اعتماد سياسة خارجية متوازنة وناشطة وذكية مبنية على مبادئ العزة والحكمة والمصلحة". ولفت إلى أن "دول الجوار ودول آسيا تأتي في مقدمة أولويات فترة توليه الوزارة".

حسين أمير عبد اللهيان ولد في 1964 في دامغان سياسي ودبلوماسي وأستاذ جامعي إيراني. يشغل حاليا منصب المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي في الشؤون الدولية منذ عام 2016. عمل سابقا مستشارا سياسيا لظريف وأستاذا بكلية العلاقات الدولية بوزارة الخارجية. قوبل عزله من منصب نائب وزير الخارجية العربي والأفريقي .

قُدِّمت اوراق ترشيحه لمنصب وزير الخارجية إلى مجلس الشورى الإيراني في 11 أغسطس 2021، حسب اقتراح الرئيس الايراني الجديد إبراهيم رئيسي في الحكومة الثالثة عشرة.

هو شخصية معروفة في وزارة الخارجية، وقد سلط موقفه الصريح والفاعل على الصعيدين الدولي والإقليمي الضوء عليه في أزمات العراق وسوريا و التطورات في غرب آسيا وشمال إفريقيا. حاصل على درجة الدكتوراه في العلاقات الدولية.

عُيّن نائباً لوزير الخارجية في عهد علي أكبر صالحي، الذي بقيت في السنوات الثلاث الأولى من وزارة محمدجواد ظريف. يعمل حاليًا بروفيسورا في كلية العلاقات الدولية التابعة لوزارة الخارجية