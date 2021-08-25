فورين بوليسي"مجلة صناع القرار" : واشنطن تستعد للانسحاب من سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قالت صحيفة فورين بوليسي العالمية في مقال لها اليوم، إن: “العالم العربي يراقب انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان ويتساءل عما إذا كانت سوريا حيث لا يزال لدى الولايات المتحدة عدة مئات من القوات ستكون التالية”.

واضافت:” لقد أعطت إدارة بايدن بالفعل مؤشرات على استعدادها للابتعاد عن دول الخليج العربية لإحياء العلاقات مع الرئيس السوري بشار الأسد بدلاً من منعها فعليًا من القيام بذلك”.

وقالت الصحيفة:” يمثل هذا تحولًا طفيفًا ولكنه مهم في سياسة الولايات المتحدة ، كما يمثله قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019. مع تضاؤل ​​شهية واشنطن لفرض عزلة سوريا بما في ذلك من خلال الوسائل العسكرية بدأت بعض الدول العربية في إخراج سوريا من عزلتها الدبلوماسية ”.

وأوضحت أنه: “في الأشهر الأخيرة، عمدت دول الخليج العربية ولا سيما الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمملكة العربية السعودية إلى تعميق مشاركتها مع الحكومة السورية، لكن الصحيفة أوضحت إن:”هناك حدوداً لمدى قدرة دول الخليج العربية على تعزيز علاقاتها ، والتي تتأثر بشدة بسياسة إدارة بايدن الوليدة تجاه سوريا والمدى الذي لا يزال واسع النطاق لعقوبات قانون قيصر.

المجلة كشفت عن أن:” قام بعض القادة العرب ، على ما يبدو ، بما في ذلك من الأردن والإمارات العربية المتحدة ، وغيرهم بالضغط على أعلى المستويات في واشنطن لصالح الإعفاءات من العقوبات لدعم توسيع نطاق وصولهم إلى سوريا.

من المغري وصف هذا التواصل بأنه سياسة واقعية من قبل الدول العربية محاولة لكسب النفوذ في سوريا وقيادة عملية إعادة الإعمار ، على الرغم من الفظائع التي ارتكبها النظام وداعموه ، فضلاً عن الجهود المتضافرة لفطم سوريا عن تركيا وإيران. المجلة أشارت إلى صعوبة الأمر بالنسبة للسعودية قائلة: “في الواقع ، سيكون التوصل إلى تفاهم مع الأسد بمثابة حبة مرارة للغاية لا يمكن ابتلاعها ،

خاصة بالنسبة للمملكة العربية السعودية ، بالنظر إلى العداء الشخصي الذي يشعر به تجاهه وعائلته المباشرة. على الرغم من أن القيادتين الإماراتية والبحرينية أقل حساسية ، وبالفعل تحدثت الأولى عن علاقات أخوية تعود إلى سبعينيات القرن الماضي ،المجلة اضافت: ومع ذلك ، وبعد عقد من الصراع ، تبحث دول الخليج العربية عن طرق لتطوير حل عربي للحرب ،

وبذلك ، تعيد سوريا إلى ما يسمى بـ “الحظيرة العربية”. هذا أمر طويل ، وفي الحقيقة ، من غير المرجح حدوثه إلى حد كبير ، لكن العمل نحو هذا الهدف يمنح دول الخليج العربية السبق في حال تغلبت الولايات المتحدة على تراجع متسرع أو توصلت إلى اتفاق مع روسيا بشأن شكل تسوية سياسية. على الرغم من أن هذه الخيارات ربما بدت غريبة قبل بضع سنوات ،

إلا أنها بدأت تبدو أكثر واقعية الآن. وينبغي النظر إلى جهود دول الخليج العربية لإعادة بناء العلاقات مع الحكومة السورية في ضوء ذلك. إنها محاولة لإعادة تأسيس وتنمية علاقات العمل بعد توقف دام 10 سنوات ، لكن هذه المرة ، ستكون أكثر تفاعلية. لقد ولت الأيام التي كانت دول الخليج العربية تواجه أزمات إقليمية بدفتر شيكات مفتوح. لقد فشل هذا النهج فشلاً ذريعاً عدة مرات ،

بما في ذلك في لبنان والعراق ، حيث تفوقت دول الخليج العربية على المنافسين الإقليميين مثل إيران وتفوقت عليهم. المجلة ايضا قالت إن عُمان التي حافظت على علاقات دبلوماسية رفيعة المستوى مع نظام الأسد طوال فترة النزاع ، “قد عززت مؤخرًا وجودها الدبلوماسي في البلاد. على الرغم من افتقارها إلى رأس المال السياسي للضغط من أجل رفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية ، إلا أنها انضمت إلى الإمارات والبحرين والأردن لتحقيق هذا الهدف”.