تحذيرات من هجوم "إرهابي" على مطار كابول

أربيل (كوردستان 24)- حذرت دول عديدة منها استراليا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها، من أن هناك تهديدا كبيرا بوقوع هجوم إرهابي في مطار كابول، فيما شددت على على مواطنيها بعدم الذهاب إلى هناك.

وأصدرت أستراليا والولايات المتحدة وبريطانيا تنبيهات لمواطنيها. ونُصح من هم خارج المطار بالفعل، بمغادرة المنطقة على الفور.

وتسارع الدول لإجلاء بحلول الموعد النهائي أي 31 آب/أغسطس، حيث تم حتى الآن نقل أكثر من 82 ألفا من كابل التي سقطت في أيدي حركة طالبان قبل عشرة أيام.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريس باين، الخميس إن "هناك تهديدا مستمرا وشديدا للغاية بوقوع هجوم إرهابي".

ويأتي ذلك، بعد ساعات من إبلاغ وزارة الخارجية الأمريكية أولئك الذين ينتظرون عند بوابة آبي، البوابة الشرقية أو البوابة الشمالية للمطار "بالمغادرة على الفور"، وفق ما أفادت "بي بي سي".

وأصدرت بريطانيا في وقت سابق، نصيحة مماثلة تطلب من الناس هناك "الابتعاد إلى مكان آمن وانتظار المزيد من النصائح".

وقالت وزارة الخارجية إن الوضع الأمني في أفغانستان "لا يزال مضطربا"، مضيفة أن هناك "تهديدا مستمرا وشديدا لهجوم إرهابي".

ولم تقدم أي دولة أي معلومات أخرى حول التهديد الأمني.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، في خطاب ألقاه يوم الثلاثاء، إن الجسر الجوي الذي تديره الولايات المتحدة يجب أن ينتهي قريبا، بسبب التهديد المتزايد من تنظيم الدولة الإسلامية في أفغانستان.

ومنذ اجتياح طالبان لكابل، نفذت الولايات المتحدة وحلفاؤها واحدة من أكبر عمليات الإجلاء الجوي على الإطلاق، مما أدى إلى إخراج أكثر من 88 ألف شخص، من بينهم 19 ألفا في الساعات الـ 24 الماضية.