سیاسة

إسرائيل "تفتعل" حريقاً بريف القنيطرة الجنوبي الغربي

author_image سوار أحمد
القنيطرة - الصورة لموقع الحرة
القنيطرة - الصورة لموقع الحرة
الشرق الاوسط القنيطرة حرائق اسرائيل سوريا

أربيل (كوردستان 24)- قالت وسائل اعلام سورية ان اسرائيل افتعلت حريقا في أحراج بلدة بئر عجم بريف القنيطرة الجنوبي الغربي، وقد تمكن عناصر فوج الإطفاء من إخماده.

وقالت الوكالة السورية للأنباء "سانا" ان "الحريق نشب بعد منتصف الليل جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل مضيئة أدت إلى اشتعال النيران في الأراضي الحراجية المحاذية لمنطقة فض الاشتباك بالقرب من السلك الشائك الإطفائي".

وطال الحريق مساحة تقدر بـ 8 دونمات من الأراضي الحراجية الواقعة إلى الشرق من الشريط الشائك في البلدة، وفق ما أفادت وكالة سانا.

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