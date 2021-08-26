العراق يوافق على خطة "بي.بي" لفصل حقل الرميلة النفطي العملاق

أربيل (كوردستان 24)- وافقت الحكومة العراقية، على خطة شركة بريتش بتروليوم "بي بي" البريطانية، لفصل عملياتها في حقل الرميلة النفطي العملاق إلى شركة قائمة بذاتها.

وتمتلك "بي بي" حاليا في الحقل حصة تشغيلية تبلغ 47.6 بالمئة، وتمتلك شركة البترول الوطنية الصينية "بتروشاينا" 46.4 بالمئة، مقابل 6 بالمئة للحكومة العراقية.

وأقر مجلس الوزراء العراقي، في جلسة، الثلاثاء، إعادة هيكلة مشاركة شركتي "بي بي" و"بتروشاينا" في عقد الخدمة لحقل الرميلة النفطي، وفق بيان صادر عن الحكومة.

وقالت "بي بي" في بيان صدر الأربعاء، إن الشركة الجديدة "البصرة للطاقة المحدودة" ستمتلك حصتها في حقل الرميلة، وستكون بالشراكة مع "بتروتشاينا"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضافت الشركة أن المشروع المشترك الجديد بالعراق، سيسمح لها، مع"بتروتشاينا" بمواصلة الاستثمار في حقل النفط طوال مدَّة العقد الحالي الذي ينتهي في 2034.

وقالت "بي بي"، إنَّ المشروع المشترك سيسمح للشركاء بالحصول على "تمويل خارجي"، مبينةً أن الخطوة، تأتي بهدف تحويل التركيز إلى استثمارات منخفضة انبعاثات الكربون.

بدوره، قال وزير النفط في بيان مساء الثلاثاء، إن "إقرار مجلس الوزراء تأسيس شركة طاقة البصرة، يهدف لأن تكون الشركة أحد أهم مرتكزات التحول في الطاقة وعنصر مهم من عناصر التنمية المستدامة في العراق".

ويقع حقل الرميلة النفطي في محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وينتج نحو 1.5 مليون برميل يوميا.