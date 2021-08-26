سیاسة

واشنطن تخصص 5.2 مليون دولار لدعم مراقبة الانتخابات العراقية

author_image سوار أحمد
من المقرر اجراء الانتخابات العراقية في 10 تشرين الاول
من المقرر اجراء الانتخابات العراقية في 10 تشرين الاول
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أربيل (كوردستان 24)- رحبت الولايات المتحدة يوم الخميس، بجهود بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) لدعم الانتخابات بمراقبين إضافيين، مؤكدة أنها ستدعم الانتخابات العراقية بمنحة مالية قدرها 5.2 مليون دولار لفريق مراقبة الانتخابات التابع لبعثة الأمم المتحدة في العراق.

وقالت المندوبة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد خلال جلسة لمجلس الأمن، ان الولايات المتحدة، ومعها شركاؤها في التحالف وبعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بالعراق، سيواصلون تدريب وتقديم المشورة لقوات الأمن العراقية وتمكينها في الحرب على الإرهاب، وبناء قدراتها لمواجهة التهديدات في المستقبل.

كما دعت ليندا توماس-غرينفيلد لمحاسبة الجناة، مؤكدة دعم انتخابات حرة ونزيهة في العراق، وقالت إن واشنطن تستعد لمرحلة جديدة من حملة هزيمة داعش بقيادة العراق وشعبه.

وجدد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، رافضا أي احتمال لتأجيلها، مؤكدا خلال مؤتمر صحفي بعد انتهاء جلسة الحكومة، عدم تنازل مجلس الوزراء عن إجراء هذا الاستحقاق في موعده المحدد.

من جهتها اكدت مفوضية الانتخابات يوم الاربعاء، صعوبة قبولها بتأجيل إجراء الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في 10 تشرين الأول المقبل، حتى لو اتفقت الكتل السياسية على التأجيل.

وتواجه الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في العاشر من تشرين اول / اكتوبر، عقبات واعتراضات سياسية تدعو الى تأجيلها بالسر او بالعلن، في وقت تتخوف فيه قوى سياسية عراقية من خوضها.

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