اقتصاد

بتوجيه من مسرور بارزاني.. استئناف العمل بأضخم مشروع في "مدينة العنكبوت"

author_image سوار أحمد
کوردستان طريق 150 متر مسرور بارزاني أربيل

أربيل (كوردستان 24)- وجه رئيس حكومة اقليم كوردستان مسرور بارزاني اليوم الخميس، باستئناف العمل في مشروع "طريق 150 متر" في أربيل، بوصفه واحداً من اضخم المشاريع في اقليم كوردستان.

وذكرت دائرة الإعلام والمعلومات ان رئيس الحكومة مسرور بارزاني وجه بالبدء بتنفيذ مرحلة جديدة من مشروع طريق 150 متر، والتي تتضمن طريق "أربيل كويسنجق" وحتى "أربيل شقلاوة"، وهي بطول 7.2 كيلو مترا.

ويتم تنفيذ المشروع من قبل شركة هيمن حيث تم حتى الآن تنفيذ طريق "أربيل – بحركة"، وحتى طريق "أربيل – شقلاوة".

و"طريق 150 متر"، هو الطريق السادس الذي يحيط بالمدينة على شكل دائرة، وبدأ العمل به ضمن خمس مراحل وبكلفة 131 مليون دولار.

والطرق الرئيسية في اربيل هي 30 و40 و60 و100 فضلاً عن طريق 120 الذي افتتح في الآونة الأخيرة. وتشير هذه الارقام الى عرض الطرق وليس الى سرعتها.

وبسبب طريقة تقسيم الطرق التي تحيط بالمدينة على شكل حلقات فان البعض بات يطلق على اربيل اسم "مدينة العنكبوت" نظرا للمشهد الذي تبدو عليه المدينة من السماء.

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