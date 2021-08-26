بدعوى الاستغلال الجنسي.. طفل يقاضي فرقة موسيقية بعد 30 عاما

أربيل (كوردستان 24)- يقاضي سبنسر إلدن فريق نيرفانا الموسيقي، بعدما تم تصويره وهو طفل رضيع على غلاف ألبوم "نيفيرمايند" للفريق، بدعوى الاستغلال الجنسي.

ويصور الغلاف إلدن عندما كان طفلا بعمر أربعة أشهر في حمام سباحة، يحاول الإمساك بورقة دولار معلقة أمامه على خيط سنارة صيد.

ويقول إلدن الذي يبلغ من العمر 30 عاما الآن، إن والديه لم يوقعا أبدا على بيان يسمح باستخدام صورته في الألبوم.

كما يدعي أن الصورة العارية تصنف تحت المواد الإباحية عن الأطفال.

وتشير أوراق قانونية مقدمة أمام محكمة في كاليفورنيا، إلى أن "الصور كشفت الجزء الحميم من جسد سبنسر وعرضت بشكل شهواني أعضاءه التناسلية من الوقت الذي كان فيه رضيعا حتى يومنا هذا"، وفق ما ذكرت "بي بي سي".

ولا تعتبر الصور غير الجنسية للرضع بشكل عام موادا إباحية عن الأطفال بموجب قانون الولايات المتحدة.

ومع ذلك، يجادل محامي إلدن، روبرت ي.لويس، بأن إدراج ورقة نقود من فئة دولار (التي أضيفت بعد التقاط الصورة) تجعل القاصر يبدو "كعامل في الجنس".

وتزعم القضية القانونية أيضا أن نيرفانا وعدت بتغطية الأعضاء التناسلية لإلدن بملصق، لكن الفريق لم يلتزم بالاتفاقية.