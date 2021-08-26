"السومة" سيغيب عن صفوف المنتخب السوري في مواجهة إيران

أربيل (كوردستان 24)- قال الاتحاد السوري لكرة القدم، ان اللاعب عمر السومة سيغيب عن صفوف المنتخب السوري لكرة القدم في لقائه المرتقب ضد إيران في الثاني من الشهر المقبل ضمن منافسات الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر 2022.

وأصيب السومة خلال مباراة فريقه أهلي جدة ضد الحزم في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين ضد الحزم، الخميس الماضي، مما يستدعي فترة علاج تمتد لـ14 يوما.

وقال الاتحاد السوري في بيان رسمي، "بعد تواصل اللاعب عمر السومة مع طبيب منتخبنا الدكتور أحمد كنجو تأكد غيابه عن مواجهة إيران مبدئيا بسبب إصابته بتمزق عضلي".

واكد البيان انه تقرر عودة لاعبي المنتخبن شادي الحموي وخالد المبيض إلى سوريا وذلك بعد تشخيص إصابتيهما التي تعرضا لها في الدوري وتبين أنهما يحتاجان لفترة من الراحة ولن يستطيعا المشاركة في مباراتي إيران والإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهل لمونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يخوض الفريق السوري مباراتين هامتين ضد إيران، ثم الإمارات، إذ يلعب المنتخب السوري في المجموعة الأولى من تصفيات الدور الحاسم، إلى جانب منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان والإمارات.