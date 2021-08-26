ریاضة

"السومة" سيغيب عن صفوف المنتخب السوري في مواجهة إيران

author_image سوار أحمد
اللاعب السوري عمر السومة
اللاعب السوري عمر السومة
سوریا عمر السومة الفريق السوري مواجهة إيران

أربيل (كوردستان 24)- قال الاتحاد السوري لكرة القدم، ان اللاعب عمر السومة سيغيب عن صفوف المنتخب السوري لكرة القدم في لقائه المرتقب ضد إيران في الثاني من الشهر المقبل ضمن منافسات الدور الثالث المؤهل لمونديال قطر 2022.

وأصيب السومة خلال مباراة فريقه أهلي جدة ضد الحزم في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين ضد الحزم، الخميس الماضي، مما يستدعي فترة علاج تمتد لـ14 يوما.

وقال الاتحاد السوري في بيان رسمي، "بعد تواصل اللاعب عمر السومة مع طبيب منتخبنا الدكتور أحمد كنجو تأكد غيابه عن مواجهة إيران مبدئيا بسبب إصابته بتمزق عضلي".

واكد البيان انه تقرر عودة لاعبي المنتخبن شادي الحموي وخالد المبيض إلى سوريا وذلك بعد تشخيص إصابتيهما التي تعرضا لها في الدوري وتبين أنهما يحتاجان لفترة من الراحة ولن يستطيعا المشاركة في مباراتي إيران والإمارات في التصفيات الآسيوية المؤهل لمونديال قطر 2022.

ومن المقرر أن يخوض الفريق السوري مباراتين هامتين ضد إيران، ثم الإمارات، إذ يلعب المنتخب السوري في المجموعة الأولى من تصفيات الدور الحاسم، إلى جانب منتخبات إيران وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان والإمارات.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف