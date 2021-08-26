المتحدث باسم طالبان لكوردستان 24: لن نسمح مطلقا لداعش بأن ينشط في أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- قال المتحدث باسم حركة طالبان سهيل شاهين يوم الخميس، ان الحركة لن تسمح مطلقا لتنظيم داعش، بأن ينشط في أفغانستان، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه سيتم تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد خلال أيام.

وقال شاهين لكوردستان 24 "ثمة فراغ في السلطة حاليا في البلاد ونحن نجري اللقاءات مع مختلف الأحزاب كي يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال ايام".

واضاف ان المواطنين الأفغان الذين يتركون البلاد، يرحلون لأسباب اقتصادية، مضيفا ان الحركة تحث الأفغان على البقاء في البلاد للاستفادة من خبرات الجميع".

وتابع المتحدث باسم طالبان لكوردستان 24 "ندرك أن الصعوبات والعراقيل كثيرة أمامنا لكن هذا الأمر ليس بجديد فمنذ 20 عاما وبلادنا ترزح تحت احتلال 54 دولة".

وقال شاهين "نحن نحاصر بنجشير حاليا لكننا لا نوغب بسفك المزيد من الدماء، مفاوضاتنا مع أحمد شاه مسعود متواصلة".

وعن احتمال أن ينشط تنظيم داعش في أفغانستان قال شاهين "بدون شك داعش يريد الإضرار بحكومتنا، لكن حكومتنا ستكون اسلامية خالصة ولا يوجد اس سبب يسمح بأن ينشطج داعش على أراضي بلادنا".