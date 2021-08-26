النفط العراقية تعلن الحصيلة النهائية لإيرادات النفط خلال تموز

أربيل (كوردستان 24)- اعلنت وزارة النفط العراقية عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تموز الماضي ، بحسب الاحصائية النهائية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو".

وقالت الوزارة ان كمية الصادرات من النفط الخام بلغت 90 مليونا، 467 ألفا، و512 برميلا، وذلك بإيرادات بلغت 6 مليار و475 مليون و512 الف دولار.

واشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تموز الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت 87 مليون و455 الف و359 برميلا، اما من حقول كركوك عبر ميناء جيهان فقد بلغت الكميات المصدرة 3 مليونا و12 الفا و435 برميلا .

فيما بلغ معدل سعر البرميل الواحد 71.578 دولارا .

واشار الى ان الكميات المصدرة تم تحميلها من قبل 30 شركة عالمية مختلفة الجنسيات ، من موانئ البصرة وخور العمية والعوامات الاحادية على الخليج وميناء جيهان التركي.