وفاة مسؤول محلي بمحافظة أربيل متأثرا بمضاعفات كورونا

أربيل (كوردستان 24)- توفي مدير ناحية قسري التابعة لقضاء جومان بمحافظة أربيل اليوم الخميس، متاثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت إدارة ناحية قسري على صفحتها "بعد إصابته بفيروس كورونا، توفي اليوم فيصل حسين عولا متأثرا بمضاعفات كورونا".

وقال إدارة الناحية ان فيصل حسن قد أصيب بالفيروس منذ خمسة ايام، مشيرة الى أن وضعه الصحي تدهور وعلى إثره توفي.

وفيصل حسين مو مواليد 1975، ولد في قرية آلانة التابعة لناحية حاجي عمران، متزوج وأب لولد واحد، تدرج في المناصب الحكومية حتى اصبح مديرا لناحية قسري.