مجتمع

وفاة مسؤول محلي بمحافظة أربيل متأثرا بمضاعفات كورونا

author_image سوار أحمد
کوردستان وفاة مدير ناحية قسري كورونا

أربيل (كوردستان 24)- توفي مدير ناحية قسري التابعة لقضاء جومان بمحافظة أربيل اليوم الخميس، متاثرا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ونشرت إدارة ناحية قسري على صفحتها "بعد إصابته بفيروس كورونا، توفي اليوم فيصل حسين عولا متأثرا بمضاعفات كورونا".

وقال إدارة الناحية ان فيصل حسن قد أصيب بالفيروس منذ خمسة ايام، مشيرة الى أن وضعه الصحي تدهور وعلى إثره توفي.

وفيصل حسين مو مواليد 1975، ولد في قرية آلانة التابعة لناحية حاجي عمران، متزوج وأب لولد واحد، تدرج في المناصب الحكومية حتى اصبح مديرا لناحية قسري.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف