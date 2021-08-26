وفاة الموسيقي والكاتب الكوردي جلال آزيد بعد معاناة مع المرض

أربيل (كوردستان 24)- توفي الفنان والكاتب الكوردي جليل آزيد بعد معاناة مع المرض خارج البلاد.

وكان جليل آزيد يعاني من مرض نادر بالدم منذ خمسة سنوات، وبسبب مرضه لم يكن يتمكن من تحريك جسمه باستثناء اصبعين ورغم ذلك فقد ألف كتاب "نظرية الموسيقى" خلال مرضه.

وزودت الحكومة السويسرية آزيد بجهاز حاسوب خاص وبدأ بالفعل بكتابة كتاب "قاموس الموسيقى الكوردية" المكتوب في أكثر من 1200 صفحة، لكن لم يسمح المرض بأن يستأنف كتابه.

الفنان جليل آزيد، أحد مؤسسي كلية الفنون الجميلة في أربيل وقدم خدمات كبيرة للموسيقى الكوردية.