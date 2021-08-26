العفو الدولية تطالب قطر بالتحقيق في ملابسات وفاة العمال الأجانب

أربيل (كوردستان 24)- طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الخميس قطر بالتحقيق في ملابسات وفاة العديد من العمال المهاجرين. وفي تقرير بعنوان "في مقتبل العمر: تقاعس قطر عن التحقيق في حالات وفاة العمال الأجانب والتعويض عنها وتفادي حدوثها"،

قالت إن هناك "أدلة واضحة على تقاعس قطر عن تفادي حالات وفاة العمال الأجانب والتحقيق فيها والتعويض عنها". وأوضحت المنظمة الحقوقية غير الحكومية أن تقريرها "يضع آلاف الوفيات التي لا تفسير لها في صفوف العمال الأجانب طيلة العقد الماضي في سياق مقلق جدا".

ولفت التقرير إلى أنه "على مدى العقد الماضي، توفي آلاف العمال الأجانب، بشكل مفاجئ وغير متوقع، في قطر، على الرغم من اجتيازهم الفحوصات الطبية الإلزامية قبل السفر إلى البلد".

وأضاف أنه "أنه لا يزال من الصعب للغاية معرفة عدد الأشخاص الذين توفوا نتيجة لظروف عملهم (...) لأن السلطات القطرية، في معظم الحالات، لا تحقق في السبب الكامن وراء وفاتهم".

وأكدت أمنستي: "يُذكر في شهادات الوفاة عادة أن الوفاة لـأسباب طبيعية أو سكتة قلبية وهي أوصاف لا معنى لها تقريبا في إثبات الوفيات - وبالتالي لا يتم وصل الوفاة بظروف عملهم".

وقالت إنها حللت 18 شهادة وفاة صدرت عن السلطات القطرية بين عامي 2017 و2021، بينها 15 شهادة استخدمت فيها مصطلحات غامضة بينها "قصور في القلب غير محدد" و"فشل تنفسي حاد لأسباب طبيعية".