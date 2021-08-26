صحة وبیئة

الصحة العراقية: المؤشر الوبائي في تصاعد و 70 حالة وفاة

تماثل 8728 مريضا للشفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى 1695241 شخص
author_image آريان ابراهيم شوكت
الصحة العراقية: المؤشر الوبائي في تصاعد و70 حالة وفاة
الصحة العراقية: المؤشر الوبائي في تصاعد و70 حالة وفاة
العراق

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة الصحة العراقية في بيان لها اليوم الخميس 26 آب (أغسطس)2021 عن الموقف الوبائي لفيروس كورونا في عموم مدن العراق.

وسجلت مختبرات وزارة الصحة العراقية خلال 24 ساعة الماضية أكثر من 8000 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم مناطق العراق. ووفقا للبيان الصادر عن وزارة الصحة فإنها سجلت 8084 إصابة جديدة ليصل إجمالي العدد إلى 1855781اصابة جديدة بالفيروس.

بينما تماثل 8728 مريضا للشفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء الكلي إلى  1695241شخص. وأشارت الوزارة في بيانها إلى وفاة 70 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية ليكون عدد حالات الوفيات الكلي في عموم مناطق العراق 20480 حالة وفاة. وفيما يلي جدول تفصيلي بالموقف الوبائي لفيروس كورونا لهذا اليوم الخميس 26 آب .

الصحة العراقية: المؤشر الوبائي في تصاعد و 70 حالة وفاة
الصحة العراقية: المؤشر الوبائي في تصاعد و 70 حالة وفاة

 

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