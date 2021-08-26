سیاسة

بريطانيا: نعمل بشكل عاجل لتحديد تفاصيل الانفجار في مطار كابول

نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين في الناتو
author_image آريان ابراهيم شوكت
بريطانيا: نعمل بشكل عاجل لتحديد تفاصيل الانفجار في مطار كابول
بريطانيا: نعمل بشكل عاجل لتحديد تفاصيل الانفجار في مطار كابول
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)-  قالت وزارة الدفاع البريطانية اليوم الخميس إنها تعمل بشكل عاجل لتحديد ما حدث في مطار كابول بعد ورود أنباء عن وقوع انفجار.

وقالت وزارة الدفاع على موقع "تويتر": "نعمل بشكل عاجل لتحديد ما حدث في كابول وتأثيره على جهود الإجلاء الجارية".

وأضافت الوزارة: "يظل شاغلنا الأساسي هو سلامة أفرادنا والمواطنين البريطانيين ومواطني أفغانستان، نحن على اتصال وثيق مع الولايات المتحدة وحلفائنا الآخرين في الناتو على المستوى العملياتي بشأن الاستجابة الفورية لهذا الحادث".

وكان مسؤولون أمريكيون وصحفيون أكدوا أن انفجارا دوى اليوم الخميس في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول، بالتزامن مع استمرار عمليات الإجلاء هناك. وحسب المعطيات الأولية، فجر انتحاري نفسه عند البوابة الرئيسية للمطار، مع ورود تقارير عن سماع دوي إطلاق الرصاص في المنطقة بعد الانفجار.

المصدر: رويترز

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