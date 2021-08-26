انفجار ثاني في منفذ مطار كابول وأنباء عن وقوف “داعش” خلف الانفجار

أربيل (كوردستان 24)- ذكر مسؤول أمريكي اليوم الخميس أن الانفجار الذي وقع خارج مطار كابول ناجم عن تفجير انتحاري فيما يبدو.

وقال تنظيم “داعش” وراء الانفجار بمحيط مطار كابول، حسب ما نقلت عنه صحيفة (بوليتيكو).

ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أمريكي قوله إن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، وبين افراد في الجيش الامريكي.

ومن جهتها أكدت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن انفجارا ثانيا دوى في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول.

وأكدت الشبكة أن ثلاثة عسكريين أمريكيين على الأقل أصيبوا جراء الانفجار الأول، فيما تتحدث تقارير صحفية عن سقوط 13 قتيلا على الأقل جراء الهجوم.