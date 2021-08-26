سیاسة

انفجار ثاني في منفذ مطار كابول وأنباء عن وقوف “داعش” خلف الانفجار

تنظيم “داعش” وراء الانفجار
author_image آريان ابراهيم شوكت
انفجار ثاني في منفذ مطار كابول وأنباء عن وقوف “داعش” خلف الانفجار
انفجار ثاني في منفذ مطار كابول وأنباء عن وقوف “داعش” خلف الانفجار
الشرق الاوسط

أربيل (كوردستان 24)-  ذكر مسؤول أمريكي اليوم الخميس أن الانفجار الذي وقع خارج مطار كابول ناجم عن تفجير انتحاري فيما يبدو.
وقال تنظيم “داعش” وراء الانفجار بمحيط مطار كابول، حسب ما نقلت عنه صحيفة (بوليتيكو).
ونقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول أمريكي قوله إن الانفجار أدى إلى وقوع إصابات بين المواطنين الأفغان، وبين افراد في الجيش الامريكي.
ومن جهتها أكدت شبكة “فوكس نيوز” الأمريكية أن انفجارا ثانيا دوى في محيط مطار العاصمة الأفغانية كابول.
وأكدت الشبكة أن ثلاثة عسكريين أمريكيين على الأقل أصيبوا جراء الانفجار الأول، فيما تتحدث تقارير صحفية عن سقوط 13 قتيلا على الأقل جراء الهجوم.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف