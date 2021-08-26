اقليم كوردستان : 19 حالة وفاة تزامنا مع استمرار الاصابات بالفيروس

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، في بيان لها اليوم الخميس،26 آب (أغسطس) عن تسجيل 19 حالة وفاة في عموم مناطق الاقليم و1626 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأشارت وزارة الصحة في بيانها الى تماثل 2234 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الماضية.

واكدت صحة الاقليم إن مختبراتها قامت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية باجراء 12221 فحصا اسفرت عن اكتشاف 1626 اصابة جديدة بالوباء، موضحا ان 2234 مصابا قد تماثلوا للشفاء التام خلال الربع والعشرين ساعة الماضية. وقدمت وزارة الصحة في ختام بيانها الشكر والتقدير لجهود كافة المنتسبين في وزارة الصحة

لبذلهم المزيد من الجهود الحقيقية لخدمة المواطنين في اقليم كوردستان كما طالبت وزارة الصحة كافة المواطنين الالتزام بالاجراءات الصحية وشروط الوقاية الطبية للمحافظة على صحتهم وعلى الصحة العامة من خلال الابتعاد عن التجمعات والزيارات العائلية والإسراع بأخذ اللقاح،

مؤكدة أن جميع منافذ ومراكز صرف اللقاح مستمرة بالعمل، ولا خلاص من هذا الوباء سوى الالتزام بشروط السلامة العامة .