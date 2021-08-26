صحة وبیئة

اقليم كوردستان : 19 حالة وفاة تزامنا مع استمرار الاصابات بالفيروس

أشارت وزارة الصحة في بيانها الى تماثل 2234 مريضا للشفاء
author_image آريان ابراهيم شوكت
اقليم كوردستان : 19 حالة وفاة تزامنا مع استمرار الاصابات بالفيروس
اقليم كوردستان : 19 حالة وفاة تزامنا مع استمرار الاصابات بالفيروس
کوردستان

أربيل (كوردستان 24)-  أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، في بيان لها اليوم الخميس،26 آب (أغسطس) عن تسجيل 19 حالة وفاة في عموم مناطق الاقليم و1626 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأشارت وزارة الصحة في بيانها الى تماثل 2234 مريضا للشفاء خلال 24 ساعة الماضية.

واكدت صحة الاقليم إن مختبراتها قامت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية باجراء 12221 فحصا اسفرت عن اكتشاف 1626 اصابة جديدة بالوباء، موضحا ان 2234 مصابا قد تماثلوا للشفاء التام خلال الربع والعشرين ساعة الماضية. وقدمت وزارة الصحة في ختام بيانها الشكر والتقدير لجهود كافة المنتسبين في وزارة الصحة

لبذلهم المزيد من الجهود الحقيقية لخدمة المواطنين في اقليم كوردستان كما طالبت وزارة الصحة كافة المواطنين الالتزام بالاجراءات الصحية وشروط الوقاية الطبية للمحافظة على صحتهم وعلى الصحة العامة من خلال الابتعاد عن التجمعات والزيارات العائلية والإسراع بأخذ اللقاح،

مؤكدة أن جميع منافذ ومراكز صرف اللقاح مستمرة بالعمل، ولا خلاص من هذا الوباء سوى الالتزام بشروط السلامة العامة .

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف