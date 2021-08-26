محمد رمضان: "جمهوري ينسى مشاكله في الساعة اللي بيشوفني فيها"

أربيل (كوردستان 24)- حصل الفنان المصري المعروف محمد رمضان على لقب سفير الشباب العربي وتم تكريمه في بيروت بلبنان، وقال الفنان محمد رمضان في مراسيم التكريم" إن هذه التكريمات تحفزه على تقديم المزيد من الأعمال المتميزة" .

ونشر رمضان كلمته أثناء التكريم، عبر "انستغرام"، قائلا: "الحمد لله درست في معهد الفنون المسرحية، وبعشق مهنتي وفاهمها كويس جدا، ولذلك دوري أن جمهوري ينسى مشاكله في الساعة اللي بيشوفني فيها". كما شكر رمضان في منشور وزير الثقافة اللبناني ونقيب الموسيقيين ونقيب الممثلين اللبناني على منحه الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي.

جدير بالذكر ان الفنان محمد رمضان قد بدا مشواره الفني بالتمثيل في مسرح المدرسة، كما أشاد به الممثل المصري عمر الشريف وصرح أنه اختاره ليكمل مسيرته الفنية. وذكر محمد رمضان في لقاء تلفزيوني أن عمر الشريف أثنى على حسن تمثيله لدور ابن بواب في مسلسل "حنان وحنين" في أول لقاء بينهما.

بدأ حياته بأدوار صغيرة في عدد من المسلسلات مثل مسلسل السندريلا، إلى أن قدم دورًا متميزًا في فيلم إحكي يا شهرزاد، أصبح رمضان مع الوقت من نجوم الصف الأول، خصوصًا بعد أن قام ببطولة مجموعة من الأفلام جعلته نجمًا جماهيريًا، وحققت أفلامه تلك إيرادات عالية وكان أهمها أفلام الألماني، عبده موتة، وقلب الأسد، وشد أجزاء.