داعش يعلن مسؤوليته عن هجوم كابول وبايدن يتعهد بـ"مطاردة" المنفّذين

أربيل (كوردستان 24)- تبنى تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري الذي وقع قرب مطار كابول يوم الخميس، فيما تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بـ"مطاردة" منفذي هجوم.

واستهدف انفجاران محيط مطار كابول حيث احتشد آلاف الأفغان الراغبين في مغادرة البلاد التي سقطت في وقع انفجار قرب أبيي غايت، إحدى بوابات الوصول إلى المطار، والآخر قرب فندق بارون على بعد 200 متر، بحسب البنتاغون.

وفي وقت سابق، أعلن قائد القيادة الأمريكية المركزية كينيث ماكنزي أن 12 عسكريا أمريكيا قتلوا وجرح 15 آخرون في انفجارين انتحاريين نفذهما تنظيم داعش الخميس في محيط مطار كابول، كما تسبب بقتلى وجرحى في صفوف الأفغان لم تعرف أعدادهم حتى الآن. من جانبها، دانت حركة طالبان الانفجارين اللذين وقعا في منطقة قالت إنها خاضعة لإشراف الجيش الأمريكي.

وتعهد بايدن بمطاردة منفذي الهجوم، مؤكدا أن داعش "ولاية خراسان"، خطط لعدة عمليات ضد أمريكيين في أفغانستان وكشف أنه طلب إعداد خطط لضرب التنظيم.

كما شدد بايدن على أن عمليات الإجلاء من أفغانستان "ستتواصل" مجددا التزامه إنجاز الانسحاب من كابول في 31 آب/أغسطس.

من جانبها، دانت حركة طالبان الانفجارين اللذين وقعا في منطقة قالت إنها خاضعة لإشراف الجيش الأمريكي.