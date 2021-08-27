ثقافة وفنون

بعد العربية والانكليزية والتركية والفارسية.. "للتاريخ" للرئيس بارزاني يُترجم للفرنسية

author_image سوار أحمد
کوردستان للتاريخ الرئيس بارزاني اللغة الفرنسية

أربيل (كوردستان 24)- تمت ترجمة كتاب "للتاريخ" لمؤلفه الرئيس مسعود بارزاني، الى اللغة الفرنسية حديثا، بعد أن كانت قد تمت ترجمته الى اللغات العربية والانكليزية والفارسية والتركية.

وقام الاستاذان بختيار حسين قلادزي وعبد الجبار سالحيش، وهما مدرّسان للغة الفرنسية في جامعة صلاح الدين، بترجمة الكتاب للغة الفرنسية وقد تمت بالفعل طباعة ألفي نسخة.

ويقول نقاد كورد أن لهذا الكتاب أهمية كبيرة، فهو يُعد وثيقة تاريخية متميزة من حيث غناها بالمعلومات خصوصا أن المؤلف نفسه "الرئيس بارزاني"، شاهد على الأحداث ومشارك فيها.

ويسرد الكتاب مواقف لجهات عراقية واقليمية ودولية، كما يكشف لأول مرة خبايا واسرار تتعلق بالاستفتاء على استقلال اقليم كوردستان، والعلاقات بين الاقليم وبغداد وعرض سياسات دول مثل الولايات المتحدة وغيرها.

ي

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
جميع الحقوق محفوظة
استمع إلى راديو كوردستان24
عبر الموجات التالية
حمّل تطبيق
كوردستان24
Eutelsat11644 H 4800
NileSat11353 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SLEMANI   HALABJA
99.7FM
ERBIL   KIRKUK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
خریطة الموقع -  سیاسة الخصوصیة -  من نحن -  اتصل بنا -  الترددات والتطبيقات -  فرص عمل -  أرشيف