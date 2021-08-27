بعد العربية والانكليزية والتركية والفارسية.. "للتاريخ" للرئيس بارزاني يُترجم للفرنسية

أربيل (كوردستان 24)- تمت ترجمة كتاب "للتاريخ" لمؤلفه الرئيس مسعود بارزاني، الى اللغة الفرنسية حديثا، بعد أن كانت قد تمت ترجمته الى اللغات العربية والانكليزية والفارسية والتركية.

وقام الاستاذان بختيار حسين قلادزي وعبد الجبار سالحيش، وهما مدرّسان للغة الفرنسية في جامعة صلاح الدين، بترجمة الكتاب للغة الفرنسية وقد تمت بالفعل طباعة ألفي نسخة.

ويقول نقاد كورد أن لهذا الكتاب أهمية كبيرة، فهو يُعد وثيقة تاريخية متميزة من حيث غناها بالمعلومات خصوصا أن المؤلف نفسه "الرئيس بارزاني"، شاهد على الأحداث ومشارك فيها.

ويسرد الكتاب مواقف لجهات عراقية واقليمية ودولية، كما يكشف لأول مرة خبايا واسرار تتعلق بالاستفتاء على استقلال اقليم كوردستان، والعلاقات بين الاقليم وبغداد وعرض سياسات دول مثل الولايات المتحدة وغيرها.