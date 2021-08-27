سیاسة

الولايات المتحدة تنكس أعلامها حدادا على جنودها القتلى في هجوم كابول

author_image سوار أحمد
العالم الولايات المتحدة تنكيس الأعل الجنود الأمريكيون هجوم كابول

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة تنكيس الأعلام الأمريكية لمدة خمسة ايام، تكريما للعسكريين الأمريكيين الذين قتلوا خلال هجمات في مطار كابل بأفغانستان أمس الخميس.

وقالت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين بساكي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، "كدليل على الاحترام، ستنكس أعلام الولايات المتحدة لمدة 5 أيام في البيت الأبيض وعلى جميع المباني والمواقع العسكرية والمحطات البحرية وغيرها في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأراضيها.

وأضافت بساكي أن الأعلام ستكون منكسة حتى غروب الشمس يوم الاثنين المقبل.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية في وقت سابق عن مقتل 13 جنديا أمريكيا بالإضافة عشرات الضحايا الأفغان في تفجيرات استهدفت محيط مطار كابل أمس الخميس.

وتواصل القوات الغربية عمليات الإجلاء من أفغانستان، وسط تحذيرات من تزايد التهديدات بتفجيرات أخرى في العاصمة.

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