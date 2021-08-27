سیاسة

كوردستان تدين هجمات كابول وتتضامن مع الضحايا

author_image سوار أحمد
کوردستان اقليم كوردستان إدانة كابول أفغانستان

أربيل (كوردستان 24)- أدان أقليم كوردستان الهجمات التي وقعت يوم الخميس، واستهدفت العاصمة الأفغانية كابول والتي أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا بينهم جنود أمريكيون.

ونشرت رئاسة اقليم كوردستان على صفحتها في موقع تويتر "إننا ندين الهجمات الإرهابية التي وقعت يوم الخميس في كابول و أودت بحياة عشرات المواطنين الأفغان والجنود الأمريكيي، ونعرب عن تضامننا وصلواتنا لأسر الضحايا وأحبائهم".

من جهته أدان مسؤول دائرة العلاقات الخارجية في إقليم كوردستان سفين دزيي اليوم الجمعة بشدة، الهجمات الإرهابية التي وقعت في العاصمة كابول.

وأسفر التفجير المزدوج الذي نفذه انتحاريان من تنظيم داعش الخميس وسط حشد من الأفغان الذين كانوا يحاولون الدخول إلى مطار كابول عن مقتل عشرات المدنيين وسقوط 13 عسكريا أمريكيا و28 من حركة طالبان.

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